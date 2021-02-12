Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
12.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:14
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun, Bakacak, Karanlıkdere mevkileri ile Anadolu Otoyolunun 3'üncü viyadük ve tünel kesiminde başladı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Düzce ve Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer