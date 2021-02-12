Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun, Bakacak, Karanlıkdere mevkileri ile Anadolu Otoyolunun 3'üncü viyadük ve tünel kesiminde başladı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Düzce ve Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer