Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da kötü koku şikayeti üzerine, bir kadının yaşadığı daireye savcılık izniyle giren ekipler, onlarca kediyle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Bolu'da kötü koku şikayeti üzerine, bir kadının yaşadığı daireye savcılık izniyle giren ekipler, onlarca kediyle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Borazanlar Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında oturan Sevim Kuşçu'nun (64) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları Bolu Belediyesi ve polis ekiplerine şikayette bulundu.

Hakkında daha önceden de şikayet bulunan Kuşçu'nun kapıyı açmaması üzerine eve giremeyen ekipler, bu kez savcılıktan izin aldı.

Çilingir yardımıyla eve giren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri, içeride onlarca kediyle karşılaştı.

Dairedeki hayvanları yakalayan ekipler, 50 kediyi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Evde temizlik çalışması başlatıldı.

Sağlık ekiplerince muayenesi yapılan kadın ise tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, AA muhabirine, kedileri tedavileri ve kısırlaştırmalarını yaptıktan sonra özgürlüğüne kavuşturacaklarını söyledi.

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı

Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Özge Özpirinçci Vildan Atasever
Spor Arda Turan Okan Buruk Ünal Karaman Halis Özkahya Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:09:31. #1.17#