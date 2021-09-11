Bolu'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçe merkezinde bulunan akaryakıt istasyonundan ana yola çıkmaya çalışan Nihat A. idaresindeki 14 LE 493 plakalı otomobil ile ana yolda seyreden Ahmet E. yönetimindeki 14 LC 855 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Ahmet E. ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri