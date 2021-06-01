Bolu'da çam ağaçlarının kurumasına neden olan mantar hastalığıyla mücadele ediliyor
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Bolu'da çam ağaçlarının kurumasına neden olan mantar hastalığıyla mücadele ediliyor

Bolu'da çam ağaçlarının kurumasına neden olan mantar hastalığıyla mücadele ediliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde özellikle çam ağaçlarının kurumasına neden olan mantar hastalığının önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde özellikle çam ağaçlarının kurumasına neden olan mantar hastalığının önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, AA muhabirine, ormanların bakımlarının yapılmadığı yerlerde hastalıkların oluştuğunu söyledi.

Geçen yıllarda orman zararlısı böceklerle ilgili mücadele yapıldığını anımsatan Bıyıklı, "Son yıllarda Mudurnu ve Göynük'te özellikle çam ağaçlarında mantar hastalıkları nüksetti. Bu hastalıklarla ilgili arkadaşlarımız tespitlerini yaptı ve projelerini hazırladı. Bununla ilgili olarak mücadeleler yapılacak." dedi.

Bıyıklı, mantar hastalığının sık ormanlarda ve ağaçların hava alamadığı yerlerde yayıldığına dikkati çekerek, "Bizler de çalışmış olduğumuz ortam gereği kimyasal mücadele kullanmak istemiyoruz. Kimyasal mücadele, çevredeki her türlü doğal dengeyi bozduğundan dolayı olabildiğince mekanik mücadeleyle bunları gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kuruyan ağaçların takip edildiğini aktaran Bıyıklı, şöyle konuştu:

"Bu gözlediğimiz ağaçlardan sağlığına dönenler, dönemeyecek olanlar var. Bunları daha fazla yaygınlaşmadan alıyoruz. Ormanlarımızın içerisini hava ve rüzgar girebilecek şekle getirmediğimiz takdirde buradaki iğne yapraklı ormanları kaybedeceğimizden endişe duyuyoruz. Tespit çalışmamızın sonucunda projemizi uygulayarak ormanlarımızı sağlığına kavuşturacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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