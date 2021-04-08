Bolu'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Bolu'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Bolu'da bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bolu'da bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Tabaklar, Bahçelievler ve Karaçayır Mahallesi'nde bisiklet çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, çalınan 5 bisiklet ekipler tarafından bulundu.

Bisikletleri çaldığı tespit edilen S.A. yakalanırken, bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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