Bolivya'da son 24 saatte 1491 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1491 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1491 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 97 bin 950'ye ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1491 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 97 bin 950'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 939, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 723 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA