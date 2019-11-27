Bolivya, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı
Haberler » Dünya » Bolivya, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı - Haber

Bolivya, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate'yi ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyurdu.

27.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:07
Bolivya, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

tarafından yapılan açıklamada geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate'yi ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyurdu.

Bolivya'nın ABD Büyükelçiliği görevine gelen Serrate daha önce ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisiydi. Eski devlet başkanı Evo Morales, 2008 yılında ABD'nin Bolivia Büyükeliçisi Philip Goldberg'i ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır etmişti ve karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüştü.   


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et