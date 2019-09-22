Boğazda kaçak midye avlayan tekne battı; midyecilerin kurtarılma anları kamerada

22.09.2019 13:27

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜsküdar'da belirlenen alan dışında kaçak olarak midye avlayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne battı. Denizde bir süre kalan 3 kişiyi, kendileri ile birlikte açılan diğer teknedeki arkadaşları kurtardı.Üsküdar'da Boğaz'da belirlenen alan dışında midye avlayan iki tekne Beylerbeyi açıklarına geldiklerinde teknelerden biri alabora oldu. Batan teknenin içinde bulunan 3 kişinin yardımına arkadaşları yetişti. Midyeciler, arkadaşlarının teknesine çıkartırılırken tekne tamamen denize gömüldü. Diğer teknede bulunan midyeciler arkadaşlarını kurtardıktan sonra gözden kayboldu. Kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknenin batma anını gören Ümit Topal, "İki tane midyeci, midye çıkartıyorlar her sabah burada. Bir tanesi su aldı, battı zaten. Diğer tekneden can simidi attılar, arkadaşlarının birini bıraktılar hatta sürüklendi oraya kadar, sonra can simidi attılar. Tekne geldi kurtardı. Tam orada battı tekne" dedi.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Görüntülerde, alabora olan teknede bulunan kişilerin denizde bir süre kaldığı ardından diğer teknede bulunan kişilerce bir kişinin tekneye çıkartıldığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:

--------------------

-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Denizdeki midyeciler

-Midyecinin yanaşan tekneye çıkartılması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olayın yaşandığı boğazdan görüntüler

-Denizdeki sahil güvenlik

-Görgü tanıklarıyla röp

-Muhabir anonsu( Gamze ŞİMŞEK)

Kaynak: DHA