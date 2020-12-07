Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu
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Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu

07.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:54

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu.

Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu
Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu
Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu
Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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