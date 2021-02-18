BM Temsilcisi Kubis ile Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçim hazırlıklarını görüştü

Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis Libya'da 2021 sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri hazırlıklarını ele aldı.

Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis Libya'da 2021 sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri hazırlıklarını ele aldı.

Libya Yüksek Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayih ile BM Libya Özel Temsilcisi Kubis başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin hazırlıkları ve seçim sürecinde Kurulun karşılaşabileceği zorlukların ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tarafların, yeni yürütme otoritesinin seçimlerin uluslararası standartlara göre yapılmasındaki rolünün de masaya yatırıldığı kaydedildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Kubis dün de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmişti.

Görüşmede tarafların 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerde aksaklık olmaması konusuna önem vermesi gerektiği vurgulanmıştı.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz