BM Özel Raportörü Callamard'tan Bin Selman'a tepki

01.10.2019 17:50

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "sorumluluğu üstleniyorum" açıklamasına tepki gösterdi.

Özel Raportör Callamard, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın cinayetinin birinci yıl dönümü münasebetiyle sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu.

MBS'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kişisel rolü olduğunu reddeden ve "Bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." açıklamasına tepki gösteren Callamard, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, bu açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bir devlet cinayeti olduğuna dair kesin bir tanıma var. Bu (cinayet) yarı devlet başkanı olarak onun gözetimi altında oldu. İkincisi, Veliaht Prens cinayeti kendisinden uzakta tutmak için büyük acılar çekiyor. Şimdiye dek, Suudi Arabistan hükümeti de Kaşıkçı cinayetinin devletin sorumlu olduğu, yargısız bir infaz olduğu yönündeki bulgularımı sürekli olarak reddetti."

Callamard, MBS'nin cinayete ilişkin "tüm sorumluluğu üstleniyorum" açıklamasından memnuniyetsizliğini dile getirerek, "Sorumluluğu kabul etme, (cinayetin) resmi bir kabulü, özür dileme ve tekrarlanmayacağının gösterilmesi şeklinde olmalıdır. Sorumlu bir devlet başkanının yapması gereken budur. Bugüne kadar bu nitelikte hiçbir şey olmadı. Tam tersi oldu. Sorumlu bir devlet adamı, Kaşıkçı cinayetine yol açan 12 aylık dezenformasyona ve 12 ay devam eden hoşgörüsüzlük ve baskı politikalarına tolerans göstermemeliydi." değerlendirmesinde bulundu.

MBS'nin cinayete karışan resmi görevliler ve kurumlarla arasında katmanlar oluşturduğunu ve böylelikle bu kişi ve kurumların kendi başlarına hareket ettiklerini öne sürdüğünü belirten Callamard, ancak bunun doğru olmadığını ve MBS'nin itiraf etmemesine rağmen cinayetin planlayıcıları ve katillerin arasında çok yakın ilişki olduğunu vurguladı.

Selman, Kaşıkçı cinayetinde "kişisel rolü" olduğunu reddetmişti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinde kişisel rolü olduğunu reddetmişti.

Bin Selman, Amerikan CBS televizyon kanalının "60 Minutes" adlı haber programında gazeteci Norah O'Donnell'a verdiği mülakatta, Kaşıkçı cinayeti, İran ve Yemen hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

MBS, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini siz mi emrettiniz?" sorusuna, "Kesinlikle hayır, bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." cevabını vermişti.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA