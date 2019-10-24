BM Myanmar Özel Raportörü basın brifingi düzenledi - NEW

BM Myanmar Özel Raportörü basın brifingi düzenledi - NEW

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee'nin konuşması NEW YORK - BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ve BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee basın toplantısı düzenledi.

24.10.2019 03:02

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee'nin konuşması NEW YORK - BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ve BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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