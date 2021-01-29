BM'den İran'daki idam cezalarının infaz edilmesine kınama
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BM'den İran'daki idam cezalarının infaz edilmesine kınama

29.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:46
BM'den İran'daki idam cezalarının infaz edilmesine kınama

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İran'da aralık ortasından bu yana aralarında azınlık mensuplarının da bulunduğu en az 28 kişinin idam cezasının infazını şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İran'da aralık ortasından bu yana aralarında azınlık mensuplarının da bulunduğu en az 28 kişinin idam cezasının infazını şiddetle kınadı.

OHCHR tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, İran'daki son dönemdeki idamlara tepki gösterildi.

Açıklamada, aralık ortasından bu yana ülkede en az 28 kişinin idam cezasının infaz edildiği, bunların bir kısmının da ülkedeki azınlıklardan olduğu aktarıldı.

İran'ın infazlardan dolayı "şiddetle kınandığı" açıklamada, yetkililere Beluç azınlığı mensubu Cavid Dengahan'ın yakında gerçekleşecek infazının durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Dengahan ile diğer ölüm cezasına çarptırılan kişilerin davalarının insan hakları hukukuna göre yeniden incelenmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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