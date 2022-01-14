BM, Afrika'nın Sahel bölgesinde 2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Afrika'nın orta kesimlerinde yer alan Sahel kuşağı ülkelerinde iç çatışmalar sonucu yerinden edilen sivil sayısının 2 milyonu geçtiğini bildirdi.

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Komiserlik Sözcüsü Boris Cheshirkov, Sahel bölgesindeki iç çatışmalar ve insani krize dair güncel bilgileri paylaştı.

Bölge ülkelerinde zorunlu iç göçün son 8 yılda 10 kat arttığını vurgulayan Cheshirkov, "2013'ten bu yana 217 bin civarındaki yerinden edilen kişi sayısı, 2021'in sonlarına doğru 2,1 milyona yükselmiştir." dedi.

Burkina Faso'da 1,5 milyon kişi yerinden edildi

Cheshirkov, ülke içi zorunlu göçlerin en çok Burkina Faso'da görüldüğünü aktararak, "Burkina Faso'da toplam yerinden edilen kişi sayısı 1,5 milyonu bulmuş ve bu rakam, Sahel bölgesinde yerinden edilen her 10 kişiden 6'sına tekabül etmiştir." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerinde dış göçün de giderek yaygınlaştığını vurgulayan Cheshirkov, "Burkina Faso, Mali ve Nijer'deki sığınmacı sayısı 410 bin civarındadır. Sığınmacıların büyük çoğunluğu Mali'de, 2012'den bu yana süren çatışmalardan kaçmıştır." diye konuştu.

Cheshirkov, 2021'de bölge ülkelerinde yaklaşık 800 saldırı yaşandığını ve bunun sonucunda 500 bine yakın sivilin evini terk ettiğini kaydetti.

Fon ihtiyacı

Güvenlik sorunu, açlık, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi etkenlerin Burkina Faso, Mali ve Nijer'de insani durumu daha kötüye götürdüğüne işaret eden ???????Cheshirkov, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve insani yardım ortakları, hayati önem taşıyan yardım ve koruma talebi bulunan kişilere ulaşımda artan zorluklar yaşamaktadır. İnsani yardım konvoylarına yol kesme, pusu ve araç kaçırma gibi saldırılar artmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Boris Cheshirkov, Sahel bölgesindeki ülkelerde insani durumun düzelmesi için uluslararası camiaya "cüretkar adımlar" atma çağrısında bulunarak, krizin en yoğun yaşandığı Burkina Faso, Nijer ve Mali'de gerekli insani yardımları sağlayabilmek için yaklaşık 300 milyon dolarlık bir fona ihtiyaç olduğunu kaydetti.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri

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