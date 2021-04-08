Bitlis Valisi Çağatay'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti
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Bitlis Valisi Çağatay'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis Valisi Çağatay'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ortakapı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ortakapı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bitlis-Baykan kara yolu mevkisindeki üs bölgesine giden Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey'den bölge hakkında bilgi aldı.

Daha sonra güvenlik güçleriyle bir araya gelen Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarıdan dolayı tebrik etti.

Çağatay'a İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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