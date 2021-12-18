BİTLİS'TE ÜNİVERSİTELİLERİN 'ŞEN OTOBÜS' ETKİNLİĞİ

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te müzik aletleriyle halk otobüsüne binen üniversite öğrencileri, yolculuk boyunca vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri, kent merkezi ile üniversite yerleşkesi arasında yolcu taşıyan halk otobüsünde 'Şen otobüs' etkinliği düzenledi. Bitlis Belediyesi ve Taşıma Kooperatifi'nin de destek verdiği etkinlikte halk otobüsüne müzik aletleriyle binen öğrenciler, vatandaşların şaşkın bakışlar arasında müzik aletlerini çıkartarak bir anda şarkı söylemeye başladı. Seyahat süresinde yolculular keyifli anlar yaşadı. Kent merkezi ile kampus arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik yolda vatandaşlarla birlikte dolayıysa eğlenen öğrenciler, etkinliğin amacına ulaştığını, bu tür etkinlikleri önümüzdeki günlerde değişik aktivitelerle destekleyerek sürdüreceklerini belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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