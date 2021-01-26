Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

26.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:42
Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırsalda toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi bulundu.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırsalda toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında kırsalda bir sığınakta 6'lı pil bloku, 20 metre elektrik kablosu, soba, yağmurluk, 3 çift eldiven, 3 çift çorap ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri yerinde imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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