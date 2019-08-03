Bitlis'te Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu panel düzenlenecek

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu panel düzenlenecek.

Bitlis Belediyesi, Bitlis Valiliği ve BETAV organizasyonuyla düzenlenecek olan "Büyük Bitlis Buluşmaları" başlıyor. İlk kez Bitlis'te, geniş katılımlarla yapılacak ve 4 gün boyunca sürecek olan birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklerin açılışı 5 Ağustos Pazartesi düzenlenecek panelle başlayacak. Bitlis'in tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunacak olan Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü etkinlikleri, İslam bilim tarih araştırmacısı Bitlisli Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu panelle ile başlayacak. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonu'nda saat 10.30'da düzenlenecek olan Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu panele Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Üyesi Bilal Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler katılacak. Panelistler, 'konuşmacılar' Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Çoşkun, Tarihçi Araştırmacı Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma birer sunum yapacak. - BİTLİS

Kaynak: İHA