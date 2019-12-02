Bitlis Belediyesi kışa hazır

02.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:50

BİTLİS (İHA) – Bitlis Belediyesi, Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu iller arasında yerini alan Bitlis'te, vatandaşların kışın ulaşımı rahat kullanabilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.



Yaz sezonunda tüm yolları elden geçirerek bu yıl ki kar çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırlayan Bitlis Belediyesi, kış öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi. Bitlis Belediyesine ait karla mücadele araçları vardiyalı olarak 24 saat çalışacak.



Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri ile Destek Hizmetler Müdürlüğü Garajını ziyaret ederek, kış hazırlıklarını yerinde inceledi. İncelemeleri sonrası personelle de bir araya gelerek, onların sorun sıkıntılarını dinleyen Başkan Tanğlay, yaz döneminde yapmış oldukları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Tanğlay, "Kış döneminde de aynı performansla hizmet yapılmasını istiyoruz. Bitlis Belediyesi uhdesindeki 13 mahallenin toplamında 120 kilometre yol ağı bulunuyor. Yaz döneminde yollarda belediye olarak güzel çalışmalar sergiledik. Sorumluluğumuzdaki yollarda gerek asfalt gerekse de iyileştirmeler yaparak, olumlu dönüşler aldık. Özellikle Rahva bölgesi, en fazla kar alan yer. 40 araç ve 80 personelimizle Bitlis'te kar yağışının mağduriyetini vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız. Belediyemizin araç envanterine 2 kar savurma aracıyla 5 adet transit kazandırdık. Belediyemiz yaz mevsiminde gösterdiği üstün gayreti kış mevsiminde de gösterecektir. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda 200 ton tuz aldık. Kent merkezinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Bu kış ne kadar kar yağarsa yağsın, vatandaşlarımıza hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA