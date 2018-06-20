Bir Müzisyenin Melodisini İzinsin Kullanan Mahmut Tuncer'in 5 Yıl Hapsi İstendi

İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası olmaksızın kendi eserinde kullandığı ve dağıtımını yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu şarkıcı Mahmut Tuncer ve çalıştığı plak yetkilisi hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Soruşturma Bürosu savcısı Ali Osman Kaynak'ın, müşteki Bilgin Çetin'in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının Mahmut Tuncer ve Mustafa Özdemir hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, İzmir Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"MALİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZDE BULUNULDU"

İddianamede, müşteki Bilgin Çetin'in "Cincon" isimli eserini Bornova 1. Noterliğine tescil ettirmek suretiyle eser sahibi olduğu, eserini çeşitli sosyal medya mecralarında umuma arz ettiği, şüpheli Mahmut Tuncer'in "Ankara" isimli eserinde müştekinin rızası olmadan eseri kullandığı ve eser sahibi olarak müştekinin ismini göstermediği, plak yetkilisinin de bu eserin dağıtımını gerçekleştirerek mali ve manevi haklara tecavüzde bulunulduğu belirtildi.

Şüphelilere ihtarda bulunulduğu ancak uyarıların kayda alınmadığına dikkati çekilen iddianamede ifadelerine yer verilen şarkıcı Mahmut Tuncer, 1980 yılından beri Türk Halk Müziği sanatçısı olduğunu belirterek parçanın sözünü kendisinin yazdığını, müziğin belli bir bölümünü kendisi yaparken bir bölümünü de bazı müziklerden esinlenerek 2005 yılında yaptığını kaydetti.

MAHMUT TUNCER UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Tuncer, suçlamayı kabul etmeyerek karşı tarafla uzlaşmak istemediğini ifade etti. Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir de Mahmut Tuncer'in şarkının kendisine ait olduğuna dair ıslak imzalı muvafakat alıp albüm yaptıklarını, MESAM ve MSG isimli Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlardan teyit aldıklarını, işlemlerin yasal olduğunu savunarak suçlamayı reddetti.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre karşılaştırması yapılan iki eserin de ölçü yapısının 4/4'lük olduğu ve 8 ölçüden oluştuğu ifade edildi.