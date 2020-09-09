Bir kişinin öldüğü silahlı çatışma olayıla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü iki husumetli grup arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı,8'i serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü iki husumetli grup arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı,8'i serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 1140. sokakta bir oto yedek parça dükkanının önünde iki husumetli grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, Ö.Ü.'nün silahından çıkan mermiler İsmail Çınar'a isabet ederek olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları incelemelerinin ardından cinayet zanlısı Ö.Ü. ile silahlı çatışmaya karışan M.E.Ç., İ.S., A.Ç.Ş.,N.K. İ.K.,Ş.Y.,Y.E.K., ve İ.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya karışan İ.K.'nın olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, silahlı kavgada kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği, tabanca, bıçak, çok sayıda kartuş ile boş kovan ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık talimatıyla 6 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan cinayet zanlısı Ö.Ü., tutuklanırken M.E.Ç. ile N.K.'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay yerinden kaçan İ.K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA