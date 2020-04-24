Binlerce turistin ziyaret ettiği 6 asırlık çınar, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı
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Binlerce turistin ziyaret ettiği 6 asırlık çınar, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı

Binlerce turistin ziyaret ettiği 6 asırlık çınar, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.

24.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:50

Binlerce turistin ziyaret ettiği 6 asırlık çınar, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı

Bursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.

Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.

'MİSAFİRLERİ GELEMEDİĞİ İÇİN ÇINAR BİLE HÜZÜNLÜ'

10 yıldır İnkaya Mahallesi imamı olan Hasan Özcan (51), Tarihi İnkaya Çınarı'nın çevresinin ilk kez bu kadar sessiz olduğunu söyledi. Özcan, "İnkaya çınarı hiçbir zaman boş kalmadı. Özellikle yaz dönemi ve turizmin yoğun olduğu dönemlerde aşırı yoğunluk vardı. Hatta misafirlerimiz geldiğinde çınarın altında yer bulup da oturamadığı zamanlar oldu. Ama şimdi Covid-19 sebebiyle sağlığımız ve memleketimiz için alınan tedbirler gereği buralar tamamen ıssız bir mekana döndü. İnsan burayı böyle görünce duygulanıyor. Dünya insanlarla yaşanır, insansız dünya bir işe yaramaz. Buralar hep bizim olsa ama insan olmasa bir değeri yok. Onun için misafirlerimiz gelince buralar daha güzel olurdu. Garip bir şekilde bekliyoruz. Çınar sanki misafirler gelmediği için hüzünlü, yaprakları yeni açmaya başladı. Daha erken açabilirdi. O bile hüzünlü. Altında on binlerce gelip geçtiği, oturduğunda çayını içtiği bir yerde şu anda kimse yok. O da canlı ve haliyle hüzünlü" ifadelerini kullandı.

Binlerce turistin ziyaret ettiği 6 asırlık çınar, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı

Kaynak: DHA

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