Bingöllü usta doğadan topladığı malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor Bingöllü el sanatları ustası Yılmaz Kaya, doğadan topladığı kuru odunları, taşları ve yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Bingöllü el sanatları ustası Yılmaz Kaya, doğadan topladığı kuru odunları, taşları ve yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Yılmaz Kaya, küçük yaşlarda babasına ait marangoz dükkanında çırak olarak başladığı işi, daha sonra el sanatlarına dönüştürdü.

Merkez Düzağaç bölgesinde kendisine ait tek katlı evin bahçesinde kurduğu atölyede çalışmalarını sürdüren el sanatları ustası ve ressam Kaya, doğadan topladığı kuru odunlara, taşlara ve yetiştirdiği su kabaklarına, işlediği desenlerle hayat veriyor.

Yaptığı ürünleri satarak geçimini sağlayan Kaya, bu işe gönül verenlere de ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.

Kaya, AA muhabirine, çocukluğunda gittiği bir köyde gördüğü kabağı eve getirdiğini ve ilkel malzemelerle yontarak ilk çalışmasını yaptığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır doğadan elde ettiği malzemeler ve yetiştirdiği su kabağıyla çalışma yürüttüğünü anlatan Kaya, 2017'de bir grup arkadaşıyla kurduğu El Sanatları Araştırma Geliştirme Derneğinde 20 gönüllü üyeleriyle yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarını araştırdıklarını belirtti.

Su kabağından abajur, avize, darbuka, gramafon gibi el sanatları ürünleri yaptığını ifade eden Kaya, "Farklı çalışmalar yaptıkça su kabağına ilgim artarak devam etti. Su kabağıyla farklı çalışmalar yapıyorum. Ayrıca doğadan topladığım ne kadar materyal varsa onları da işliyorum." dedi.

Kaya, Bingöl Güzel Sanat Lisesinde eğitim gören öğrenciler ve çeşitli kurumlardan kişilerin zaman zaman atölyeyi ziyaret edip çalışmalara katıldığını anlatarak, "Pandemi sürecinde insanlar evine kapanırken, ben evimin bahçesine kurduğum atölyede çalışmalar yaptım. Sanatla uğraşarak çok güzel zaman geçirdim. Bu süreçte doğal bir ortamda, hijyen kuralları çerçevesinde sanatımı devam ettirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA