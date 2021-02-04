Bingöl Valisi Ekinci, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında kabul etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında kabul etti.

Vali Ekinci kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Bingöl'deki projeler ve çalışmalarda her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

AA'nın yaptığı özverili çalışmalarla kentin tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Ekinci, Gültekin ve kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Gültekin de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Ekinci'ye bilgi verdi, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, Bingöl'e yeni atanan AA muhabiri Rıdvan Korkulutaş ve serbest muhabir Aydın Arık da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş