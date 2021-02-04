Bingöl Valisi Ekinci, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bingöl Valisi Ekinci, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti

04.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:23
Bingöl Valisi Ekinci, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında kabul etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında kabul etti.

Vali Ekinci kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Bingöl'deki projeler ve çalışmalarda her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

AA'nın yaptığı özverili çalışmalarla kentin tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Ekinci, Gültekin ve kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Gültekin de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Ekinci'ye bilgi verdi, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, Bingöl'e yeni atanan AA muhabiri Rıdvan Korkulutaş ve serbest muhabir Aydın Arık da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Manço Acun Ilıcalı Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl Valisi Ekinci, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:23:43. #1.15#
title