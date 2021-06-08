Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yedisu ilçesi Döşengi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A. O. H. yönetimindeki 23 AR 711 plakalı otomobil ile H. Y. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazada, otomobil şarampole yuvarlanırken, 4 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Bingöl'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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