Bingöl'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Bingöl'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan üç adet jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan üç adet jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Bingöl Özel İdaresinin konu ile ilgili ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü sınırlarında bulunan geçici teminat bedeli 1680 lira, muhammen bedeli 55 bin 993 lira olan jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.

İhale, 13 Ekim 2021'de saat 14.00'te Bingöl İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
'Beyaz altın' olarak nitelendirilen tuz, iki yıldır fiyatı artmayan tek ürün oldu

'Beyaz altın' olarak nitelendirilen tuz, iki yıldır fiyatı artmayan tek ürün oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Bensu Soral Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Mansur Yavaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bingöl'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 09:51:06. #1.12#