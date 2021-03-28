Bingöl'de Down Sendromlular sahne aldı
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Bingöl'de Down Sendromlular sahne aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bingöl'de Down Sendromlular sahne aldı

Bingöl Solhan'da Down Sendromu farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bingöl Solhan'da Down Sendromu farkındalık etkinliği düzenlendi.

Solhan Sosyal Hizmet Merkezi ile özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle, genetik farklılıkların daha çok tanınması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla program düzenlendi.Programa Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı,ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı. Program, rehabilitasyon merkezi öğrencileri erik dalı,rap, şirinler, ponponlar adlı gösterilerini sundu. Gösteriler beğeni ile izlenip ayakta alkışlandı.

Programda Sosyal Hizmet Uzmanı Rumeysa Öğüt, Down Sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğuna değindi. - BİNGÖL

Bingöl'de Down Sendromlular sahne aldı
Bingöl'de Down Sendromlular sahne aldı
Bingöl'de Down Sendromlular sahne aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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