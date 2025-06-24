BİM 27 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU || BİM 27 Haziran Cuma aktüel ürünleri neler? BİM kataloğunda hangi ürünler var?
Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği BİM 27 Haziran Cuma Aktüel Kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden avantajlı ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da dikkat çeken fırsatlarla dolu.
BİM'in 27 Haziran Cuma günü geçerli olacak kataloğunda elektronik eşyadan mutfak ürünlerine, bebek ürünlerinden ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. BİM aktüel ürünler kampanyası, hem kalite hem fiyat avantajı sunarak tüketicilerin ilgisini çekiyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler sınırlı stokla raflarda yerini alacak. İşte BİM 27 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu ve öne çıkan indirimli fırsatlar…