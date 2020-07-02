Bilim Kurulu üyesi Çelik: KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre daha yüksek
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Bilim Kurulu üyesi Çelik: KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre daha yüksek

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, son dönemde artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili, "KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre çok daha yüksek" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Çelik: KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre daha yüksek
02.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:16

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, son dönemde artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili, "KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre çok daha yüksek" dedi.

Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çelik, kene ısırmasıyla bulaşan KKKA hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şehir Hastanesi'ne özellikle çevre illerden KKKA hastası geldiğini belirten Çelik, "KKKA hastalığı yıllardır bildiğimiz bir hastalık olup, ciddi bir hastalıktır. KKKA'nın ölüm oranı, koronavirüse göre çok daha yüksek. Son dönemlerde KKKA hastalığıyla ilgili biz de hastanemize başvuru almaya yeniden başladık. Özellikle Kayseri'ye yakın kentlerden çok hasta geliyor. Bu kentlerin en başında da Yozgat geliyor" diye konuştu. Keneye karşı vatandaşı uyaran Prof. Dr. Çelik, "Özellikle tarım alanında çalışanlar kesinlikle vücutlarında kene kontrolü yapmalılar. Bugün maalesef KKKA hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz hastalar var. Hastalıklarla ilgili yapılan önerilere vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nde şu anda KKKA hastalığından tedavi görenlerin durumu iyi. Çok uğraşılmasına rağmen hayatını kaybeden genç bir vatandaşımız var. Bunun dışındaki hastaların durumu iyiye gidiyor" dedi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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