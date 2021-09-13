Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2 kişinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu kullandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Zanlıların evinde ve bahçesinde yapılan aramada 10 kilogram 943 gram kubar esrar, 1 kilo 250 gram toz esrar, 86 kök kenevir bitkisi ve 36 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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