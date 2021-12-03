"Big Bang Start-up Challenge"da ödüller sahiplerini buldu

Her yıl İTÜ Çekirdek'e başvuran girişimlerden en iyilerinin belirlediği Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde bu yıl, girişimler toplamda 458 milyon liralık ödül, nakit ve yatırımla buluştu.

İTÜ Çekirdek açıklamasına göre, Big Bang Start-up Challenge, bu yıl da online olarak gerçekleştirildi.??????? Big Bang 2021'de 36 girişim 7 milyon 780 TL'lik nakit ve ödüle kavuşurken, 10 girişim aldıkları toplam 26 milyon 251 bin TL'lik yatırımı ilk defa Big Bang sahnesinde açıkladı. 2021 yılı içerisinde yatırım alan 41 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 424 milyon 78 bin 180 TL'lik yatırım ise Big Bang'de topluca anons edilerek kutlandı. "TOP 20"de yer alan girişimler arasında alınan ödül, nakit ve yatırımlarla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler, Evodice, DeepSport ve Kozalak oldu.

Türkiye'nin her şehrinden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek'in 83 yarı finalistinin sanal stantları ziyaretçiler tarafından gezilirken; bu girişimler arasından sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim ise Big Bang sahnesinde sunumlarını gerçekleştirdi.

"Türkiye dışından startupları İTÜ Çekirdek'e çekmeye odaklanacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek olarak her yıl gelişerek, evirilerek, dikey alan ve paydaşlarıyla büyümeye devam ettiklerini belirterek, "İTÜ ARI Teknokent olarak hem ülkemizde hem de bölgemizde fark yaratmak çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu amaçla teknokentler arası iş birlikleri, uluslararası iş birlikleri bu yılki odak noktamızı oluşturdu ve bundan sonraki süreçte de oluşturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

2022 yılında Türkiye dışından startupları İTÜ Çekirdek'e çekmeye odaklanarak, global bir iletişim sürdüreceklerini aktaran Dikbaş, şunları kaydetti:

"Bu çalışmamız 'İTÜ Seed' çatısı altında hayata geçirilecek. Bu proje ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub olması için çalışacağız, yerli yabancı tüm startupları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. 2022'in ilk aylarında İTÜ Seed'in global web sitesinin de lansmanını yapacağımızı gururla duyuruyorum. Biz, ülkemizin teknolojik alanda daha çok atılımlar yapması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve İstanbul Teknik Üniversitemizin de destekleriyle elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek olan İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulumuza, çalışanlarımıza, çok değerli paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza, mentorlarımıza ve Türkiye'nin geleceği için çabalayan girişimlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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