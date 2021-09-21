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BBC

Biden, BM Genel Kurulu'nda konuştu: ABD'nin askeri gücü son çare olmalı

BBC - Haberler | Dünya
Biden, BM Genel Kurulu'nda konuştu: ABD'nin askeri gücü son çare olmalı

76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları bugün başladı.

76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları bugün başladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizliklerin, insanların kurumlara ve hükümetlere inancını zedelediğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise ülkesinin askeri gücünün sorunların çözümünde son çare olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Joe Biden, ülkesinin gelecekteki küresel stratejisini açıkladı.

Joe Biden, "ABD, ülke dışında yalnızca net ve ulaşılabilir askeri görevlere girişecek" dedi.

Biden, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir yanıt olarak kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 10 yılın dünya için belirleyici olacağını söyleyen Biden, ülkelerin bugüne kadar görülmedik biçimde birlikte çalışmasının şart olduğunu vurguladı, "Başarımız, diğerlerinin başarısına bağlı olacak" diye konuştu.

ABD ile Çin arasındaki gerilime de değinen Biden, "yeni bir Soğuk Savaş ya da bölünmüş bir dünya peşinde olmadıklarını" söyledi.

Biden bununla birlikte ABD'nin topraklarını, müttefiklerini ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğini vurguladı.

Guterres: Temel değerlerimiz hiç olmadığı kadar tehdit altında

BM Genel Sekreteri Guterres ise Genel Kurul'un açılış konuşmasında insanların hükümetlerine, kurumlara ve örgütün 75 yıldır kendine belirlediği değerler olan barış, insan hakları, onurlu bir yaşam, eşitlik, adalet ve dayanışmaya inancını yitirme riski bulunduğunu söyledi:

"İnsanlar ilerlemeye dair verilen sözlerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukla alakasız olduğunu temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını, yolsuzlukları, milyonlar açken milyarderlerin uzay uçuşlarında eğlendiklerini ve çocuklarına kendilerininkinden daha zor bir hayat bırakacaklarını gördüğü zaman, gençler kendilerine bir gelecek göremediği zaman inancını yitirirler.

"Temel değerlerimiz bugüne kadar hiç olmadığı şekilde tehlike altında" diyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenin azalması, değerleri de yıpratıyor. İnsanlar kendi hayatlarındaki sonuçlarını görmezse verilen sözlerin hiçbir anlamı olmuyor."

' Kutuplaşmanın sonu kestirilemez bir hâl alabilir '

Çin ve ABD arasındaki gerilime de değinen Guterres, dünyadaki kutuplaşmaya dikkat çekti, "Bu, sorunlara yol açacak bir durum. Sonu Soğuk Savaş'tan bile daha kestirilemez bir hâl alabilir" dedi.

Guterres, dünyanın en büyük iki ekonomik gücünün birbiriyle mücadele etmesinin, karşılaşılan zorluklarla mücadeleyi imkansız hâle getirdiğini söyledi.

"Güveni yeniden inşa etmek ve umuda ilham vermek için işbirliğine ihtiyacımız var. Diyaloga ihtiyacımız var. Anlayışa ihtiyacımız var" diye konuşan Guterres, dünyada güç kullanımıyla iktidar değişikliklerinin sayısının artmasına da dikkat çekti.

Biden, BM Genel Kurulu'nda konuştu: ABD'nin askeri gücü son çare olmalı

BBC
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