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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

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İsrail'in 203 gündür süren saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 356'ya, yaralıların sayısı ise 77 bin 368'e yükseldi. Birleşmiş Milletler yetkilileri ise Gazze'deki enkazın temizlenmesinin 14 yıl sürebileceğini ve hastalıkların yayılma riskinin arttığını belirtti.

İsrail'in 203 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 356'ya, yaralıların sayısı ise 77 bin 368'e yükseldi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 5 saldırı gerçekleştirdiği, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 356'ya, yaralananların sayısının 77 bin 368'e yükseldiği ifade edildi.

"Gazze'deki enkazın temizlenmesi 14 yıl sürebilir"

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilisi Pehr Lodhammar Cenevre'de düzenlenen toplantıda, Gazze Şeridi'nde tahminen 37 milyon ton enkaz bulunduğunu ifade etti. Lodhammar, patlamamış mühimmatın kesin sayısının belirlenmesinin imkansız olsa da enkazın temizlenmesinin belirli şartlar altında 14 yıl sürebileceğini aktardı.

"Hastalıkların yayılma riski artıyor"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada ise, "Güvenli ve engelsiz insani erişim eksikliğinin Gazze'de yıkıcı etkisi var. Atık birikmeye devam ediyor ve su sınırlı. Havalar ısındıkça Gazze Şeridi'nde hastalıkların yayılma riski artıyor. UNRWA hizmeti kritik öneme sahip, ancak bu, erişim olmadan mümkün değil" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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