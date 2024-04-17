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BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in tam üyelik talebini oylayacak

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Filistin'in BM'ye tam üyelik talebi, cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacak. ABD'nin veto etmesi beklenen kararın yerel saatle 15.00'te yapılması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini cuma günü oylayacak.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacak. Diplomatlar, İsrail'in müttefiki ABD'nin bir Filistin devletini fiilen tanıyacağı için söz konusu kararı veto etmesinin beklendiğini belirterek, oylamanın yerel saatle 15.00'de yapılacağını ifade ettiler.

Karar tasarısı Cezayir tarafından sunulurken, ABD bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının Birleşmiş Milletler'de değil, taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleşmesi gerektiğini belirtiyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada, "Güvenlik Konseyi'nde bir karar almanın bizi ileriye dönük iki devletli bir çözüm bulabileceğimiz bir yere götüreceğini düşünmüyoruz" dedi.

Filistin, şu anda BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsünde bulunuyor. Filistin'in BM'ye tam üye olması için Güvenlik Konseyi ve ardından Genel Kurul'un en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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