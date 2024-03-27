2022'de Günde 1 Milyar Öğün İsraf Edildi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayınlanan rapora göre 2022 yılında günde en az 1 milyar öğün israf edildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2022 yılındaki gıda tüketimi ile ilgili rapor yayınladı. Raporda dünya genelinde 783 milyon insan açlıkla mücadele ederken günde en az 1 milyar öğünün israf edildiği belirtildi. İnsanların üçte birinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, gıda israfının küresel ekonomiye zarar vermeye, iklim değişikliğinin etkilerini ve çevre kirliliğini arttırmaya devam ettiği ifade edildi.

Raporda 2022 yılında 1.05 milyar ton gıda atığı oluştuğu, bu miktarın kişi başı 132 kilograma ve tüketicilere sağlanan tüm gıdanın neredeyse beşte birine eşit olduğu aktarıldı. Verilere göre gıda israfının yüzde 60'ı evlerde, yüzde 28'i gıda hizmeti sektöründe, yüzde 12'si ise perakende satışında meydana geldi.

Araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre gıda israfının yalnızca bir "zengin ülke" sorunu olmadığına dikkat çekilen raporda, "Evsel gıda atıklarının seviyeleri, yüksek gelirli, üst orta ve alt orta gelirli ülkelerde kişi başına yalnızca 7 kilogram farklılık gösteriyor. Aynı zamanda sıcak ülkelerde, yenilmeyen kısımları bulunan taze besinlerin daha fazla tüketilmesi ve dayanıklı soğuk zincir eksikliği nedeniyle, hanelerde kişi başına daha fazla gıda atığı oluştuğu görülüyor" ifadesi kullanıldı.

"Gıda israfı küresel bir felaket"

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen yaptığı açıklamada, gıda israfının küresel bir felaket olduğunu belirterek, dünya çapında gıda israfı nedeniyle milyonlarca kişinin aç kaldığını söyledi. Andersen, "Bu sadece önemli bir kalkınma sorunu değil, aynı zamanda gereksiz atıkların etkilerinin iklim ve doğa üzerindeki maliyeti yüksek oluyor. Ancak ülkelerin bu konuya öncelik verirse gıda kaybını ve israfını önemli ölçüde tersine çevirebileceklerini, iklim değişikliği etkilerini ve ekonomik kayıpları azaltabileceklerini ve küresel hedeflere yönelik ilerlemeyi hızlandırabileceklerini biliyoruz" dedi. - CENEVRE