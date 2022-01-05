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Beyşehir'de ilkokul öğrencilerine gezi programı düzenlendi

Beyşehir'de ilkokul öğrencilerine gezi programı düzenlendi
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri Konya'da düzenlenen okul gezisine katıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri Konya'da düzenlenen okul gezisine katıldı.

Karaali Şehit Osman Karağlı İlkokulu'nun ortağı olduğu 3R (kendine saygı, başkalarına saygı ve çevreye saygı) Erasmus Projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı bir okul gezisi düzenlendi.

Öğrenciler rehber öğretmenler eşliğinde Karatay Hayvanat Bahçesi, Konya Bilim Merkezi'ni gezdi.

Karaali Şehit Osman Karağlı İlkokulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, okul gezisinin gözlem yoluyla öğrenme amacıyla organize edildiği belirtildi.

Öğrencilerin hayvanat bahçesinde çeşitli hayvan türlerini tanıma fırsatı bulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde bulunan ve nesli tükenmek üzere olan hayvan çeşitleri hakkında araştırmalar yapıp ve bilgi toplamışlardır. Gezinin bir sonraki durağı ise Konya Bilim Merkezi olmuştur. Su döngüsü, küresel ısınma, kaynakların tasarruflu kullanımı, alternatif enerji türleri ve geri dönüşüm çeşitleri konularında atölye çalışmalarına katılan öğrencilerimiz kalıcı bilgiler edinmişlerdir. Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile zenginleştirilmiş çevre temalı film gösterisini izleyen öğrencilerimiz düzenlenen gezi faaliyetini çok ilgi çekici bulmuşlardır. Gezi gözlem yoluyla öğrenmenin öğrenmedeki olumlu değişimi ve motivasyonu olumlu yönde arttırdığı sonucuna varılmıştır."

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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