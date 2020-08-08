Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının kente etkisi dronla görüntülendi
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının kente etkisi dronla görüntülendiLübnan, (DHA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti.
08.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:47
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının kente etkisi dronla görüntülendi
Lübnan, (DHA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlamanın yarattığı yıkım, havadan görüntülendi.
Beyrut patlamasının yarattığı şok dalgasının kentteki etkisi dronla havadan görüntülendi. Birçok bina enkaz haline gelirken, binlerce binanın camları tuzla buz oldu.
Kaynak: DHA