Beyoğlu'nda Sağlıklı Yaşama Tam Destek

Beyoğlu'nda vatandaşların soğuk kış aylarında sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Kalmanın Formülleri" seminerine katılan Başkan Demircan, "Doğru beslenmemek hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bu nedenle daha kaliteli yaşamak için bilinçli tüketmek çok önemli" dedi.

Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların soğuk kış aylarında sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla "Sağlıklı Kalmanın Formülleri" adlı seminerler düzenlemeye başladı. Tamamen ücretsiz olan seminerlerin ilki Kasımpaşa'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Sağlıklı Yaşam Danışmanı Nuray Karpuzcu, doğanın mucize bitkilerinin şifalarını anlatarak vatandaşların sorularını cevaplandırdı. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

"EĞİTİM HER ŞEYDİR"

Doğru beslenmen önemine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Semt konaklarında, okullarda, kamplarda vs. yapmaya çalıştığımız etkinliklerin amacı; insanların eğitim seviyesini yükseltmek ve iyi bir yaşam kalitesi oluşturmaktır. Onun için vatandaşlarımızı bilinçlendiren eğitim seminerlerinden hiç vazgeçmedik. Bunu da yaptığımız için çok mutluyum. Çünkü eğitim her şeydir. Yaşamdan ölüme kadar çok şey öğrenmek gerekiyor. Bunların en başında da doğru beslenme geliyor. Doğru beslenmemek hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bu nedenle daha kaliteli yaşamak için bilinçli tüketmek çok önemli. Kış aylarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var, onlara dikkat ettiğimizde sağlığımızı korumuş oluruz." dedi.

"ALDIĞIMIZ GIDA BİZE HEM BESİN HEM İLAÇTIR"

Sağlıklı kalmanın hastalanmaktan daha kolay olduğunu ifade eden Sağlıklı Yaşam Danışmanı Nuray Karpuzcu ise "Bedenen ve zihnen sağlıklı kalmak aslında hasta olmaktan daha kolay, daha basit, daha ucuz ve daha güvenilir bir yöntemdir. Şifa, kelime manası olarak bire iki veren demektir. Hipokrat'ın da söylediği gibi aldığımız gıda bize hem besin hem ilaçtır. Her meyveyi ve sebzeyi mevsiminde yemek, saat 19.00'dan sonra yemek yememek, yemekten sonra meyve ve tatlı tüketmemek, zeytinyağı ve tereyağı kullanmak, işlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmak, günde iki öğün beslenmek, yediklerimizi iyi çiğnemek, bol su tüketmek bizi hastalıklardan emin kılar. Hastalıklar iyileşmek için vardır. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren zencefil, zerdeçal, çörek otu, soğan, sarımsak ve limon gibi meyveleri bol bol tüketmek sağlığımıza katkı sağlayacaktır "şeklinde konuştu.

SEMİNERLER İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA DÜZENLENMEYE DEVAM EDECEK

Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından düzenlenen "Sağlıklı Kalmanın Formülleri" adlı seminerlerin devamı; 13 Şubat'ta Piripaşa Semt Konağı, 22 Şubat'ta Yenişehir Semt Konağı, 27 Şubat'ta Alev Ofluoğlu Çıksalın Semt Konağı ve 7 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - İstanbul

Kaynak: DHA