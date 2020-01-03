Beyoğlu'nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği
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Beyoğlu'nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği

Beyoğlu'nda daha önce defalarca yanan 4 katlı metruk binada akşam saatlerinde tekrar çıkan yangın paniğe sebep oldu.

03.01.2020 21:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:53
Beyoğlu'nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği

'nda daha önce defalarca yanan 4 katlı metruk binada akşam saatlerinde tekrar çıkan yangın paniğe sebep oldu.


Yangın, saat 20.30'da Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın giriş katında çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar, panik içinde sokağa dökülerek, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Metruk binada incelemelerde bulunan ekipler, yangın çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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