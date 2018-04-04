Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Teknoloji Zirvesine Katıldı

Turkcell'in düzenlediği Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Şehir hayatını kolaylaştıracak teknolojilerin nasıl olması gerektiğini anlatmamız gerekiyor" dedi.

Turkcell'in düzenlediği Türkiye'nin en kapsamlı ve geniş katılımlı teknoloji etkinliği olan Teknoloji Zirvesi, 'Türkiye. Bugün. Şimdi' sloganıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye bilim, teknoloji ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın da konuşmacı olarak katıldığı "Şehirlerin Akıllı Dönüşümü" adlı oturumda şehirlerin teknolojiyle bağı konuşuldu.

"Teknolojiyi kullanarak hayatımızı nasıl kolaylaştıracağımızı konuşmalıyız"

Zirvede konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Turkcell gerçekten de ülkemizin medarıiftiharı. İletişim ve datanın taşınması konusunda çok ciddi alt yapıları var. Bu sabahki sunumu da dinledim çok gurur duydum. Sadece bir telefon operatörü olmanın ötesinde, dijital anlamda hayatımızı kolaylaştıracak genel denetimlerde dahil olmak üzere çok ciddi yazılımları var. Böyle bir zirve yaptıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Biz akıllı kentler üzerine konuşacağız. Bilginin networkü, şehir hayatından kolaylaştıracak teknolojiler nasıl olmalı, bunun mantığını nasıl olması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bu şehirde yaşayanlar olarak bilgi üretenler, paylaşan ve kullananlar olarak hayatımızı ne yaparak daha da kolaylaştırabiliriz ve az verimle çok verim elde edebiliriz bunlar üzerine durmaya çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL