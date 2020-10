BEYLİKDÜZÜ'NDE GÜNEŞİ GÖREN VATANDAŞLAR DENİZE GİRİP BALIK TUTTU

Beylikdüzü'nde, yağmurlu günlerinden ardından gelen güneşli pazar gününde vatandaşlar denize girip, balık tuttu. Gürpınar sahili üzerinde motorlu paraşüt yapan iki kişi ise, vatandaşların üzerinden Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile uçtu.

Perşembe ve Cuma günleri İstanbul genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından vatandaşlar, güneşli geçen hafta sonunda sahillere akın etti. Beylikdüzü Gürpınar sahiline gelen aileleri ile gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını denize girip, balık tutarak çıkardı.

"FAZLA GİREN OLMADIĞI İÇİN ŞU AN DAHA GÜZEL"Kalabalık olmadığı için daha güzel olduğunu söyleyen Sercan Tekçe, "Su gayet güzel. Su yorucu ama temiz. Fazla giren olmadığı için şu an daha güzel. Yani soğuk değil. Rahatsız etmiyor insanı. Biraz tuzu rahatsız etti" dedi.Muhittin Gövercin, "Su harika. Her zaman buradayız. Mart'tan, Aralık'a kadar her gün giriyoruz. Hafta sonları hiç kaçırmıyoruz. Su gayet temiz, güzel" diye konuştu.

"GÜNEŞİ DEĞERLENDİRELİM DEDİK"Balık tutan bir vatandaş ise, "Güneşi değerlendirelim dedik. Kış ayları gelmeden balık avına çıktık. Pek bir şey çıkmadı ama şansımızı deniyoruz. Şu ana kadar tutamadık. Çünkü, yosunlar kıyıya birikmiş. Boğaza tekneye çıksak belki daha avantajlı oluruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI EŞLİĞİNDE UÇTULAR

Gürpınar Sahili'nde motorlu paraşüt yaparak geçiren vatandaşlar, uçuş sırasında paraşütlerine bağladıkları Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını açtı.

