Beydağ'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
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Beydağ'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

Beydağ'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Beydağ ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Adaküre Mahallesinin Uzunoluk Mevkiinde Gözde Kavacık'ın kullandığı 35 BE 062 plakalı traktör, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Ödemiş Devlet Hastanesine ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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