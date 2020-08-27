Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefon görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefon görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimden "endişeli" olduğunu belirterek, taraflara "diyalog" çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefon görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
27.08.2020 07:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:11

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimden "endişeli" olduğunu belirterek, taraflara "diyalog" çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı "endişeli" olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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