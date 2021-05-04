Betam: İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyüme bekleniyor
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Betam: İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyüme bekleniyor

Betam: İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyüme bekleniyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyümesi bekleniyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyümesi bekleniyor.

Betam'dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Gökhan Dilek tarafından hazırlanan "Birinci Çeyrekte Yu¨ksek Bu¨yu¨me" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Nisan 2021 notunda, "Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH'nin yüzde 1.1 genişleyeceğini öngörüyoruz" denildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme verilerine 31 Mayıs'ta açıklayacak.Betam notunda, "GSYH tahmininde kullandığımız diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişkenlerin çoğunda artışlar olacağını tahmin ediyoruz. En dikkat çekici büyüme rakamları gelecek 12 ay yatırım beklentisinde yüzde 6.5 ve imalat sanayi üretim endeksinde yüzde 2.5 ile gerçekleşirken, perakende sektörü fiyat beklentisi yüzde 7.9 azaldı. Kapasite kullanım oranı ise neredeyse sabit kaldı" denildi.Aynı dönemde, hizmet sektörüne olan talebin çeyrekten çeyreğe büyümesinin aksine yıllık bazda yüzde 13.3 daraldığı belirtilen Betam notunda,  yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla, yüzde 6.4 büyüyen dayanıklı tüketim malları ve yüzde 1.0 büyüyen dayanıksız tüketim malları dışında tüm öncü göstergelerde küçülme olduğu vurgulandı. (Grafik)

 


Betam: İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyüme bekleniyor
Betam: İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyüme bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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