Beşir Derneği arama kurtarma ekibini büyütüyor
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Beşir Derneği arama kurtarma ekibini büyütüyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Beşir Derneği arama kurtarma ekibini büyütüyor

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü, da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerinden kentsel arama kurtarma eğitimi aldı.

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü, da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerinden kentsel arama kurtarma eğitimi aldı.

AFAD tarafından 5 gün boyunca arama, kurtarma, güvenlik, koruma ve tahliyeye ilişkin verilen derslere katılan 25 kişilik ekip, buradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra sınav ve değerlendirmeye tabi tutulacak.

Sınavı geçenler kurs başarı belgelerini almaya hak kazandıktan sonra olası afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarında yer alabilecek.

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Sakarya'daki yoğun eğitim programına aktif katılım sağlayan ekiplerin, eğitim sonrası kursta başarı göstermeleri akabinde AFAD'ın akreditasyon sistemine kayıt edileceğini bildirdi.

Yaşanan afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında beslenme hizmeti veren Beşir Derneği, arama kurtarma ekipleri sayesinde de olası afet ve acil durumlarda arama, kurtarma, enkaz ve tahliye çalışmalarında yer alıp hayatların kurtarılmasına imkan sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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