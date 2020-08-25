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Beşiktaş yönetimi Atatürk'ün evini ziyaret etti

- Beşiktaş yönetimi Atatürk'ün evini ziyaret etti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

25.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:57

- Beşiktaş yönetimi Atatürk'ün evini ziyaret etti

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda bu akşam deplasmanda PAOK ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile teknik kadro, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve ziyarette bulundu. Çebi ve beraberindekilere, Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da eşlik etti. Ziyaretin sonunda Başkan Çebi, anı defterini imzaladı ve Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.

"Atatürk, Beşiktaşlıydı"

Atatürk'ün doğduğu evi gezen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ulu Önder Atatürk'e buradan en derin saygılarımı, doğduğu evden, doğduğu mahalleden iletiyoruz. Atatürk'ün bizler Beşiktaşlı olduğunu biliyoruz. Herkes başka takımlı olduğunu iddia ediyor ama Ulu Önder Atatürk, Beşiktaşlıydı. Bugün doğduğu topraklarda PAOK ile maç yapacağız ve maçı alıp döneceğiz. Konsolos Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bize ev sahipliği yaptılar. Burada hiçbir sorun yaşamadık, kendisine tekrar teşekkür ederiz. Dışişleri Bakanlığımızın da son derece hassas davrandığı bir süreç yaşadık. İnşallah maç bittikten sonra da sorun yaşamadan evimize döneceğiz. Atatürk'ün o kadar büyük değeri var ki, her takım taraftarı kendisinin tuttuğu takımı desteklediğini söylemek istiyor. Ben de Beşiktaşlı olarak Ulu Önder Atatürk'ün Beşiktaşlı olduğuna inanıyorum. Herkesin gönlünden geçebilir ama biz Beşiktaşlı olduğu konusunda ısrarcıyız. Böyle bir değer dünyaya kaç yılda bir gelir bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran birisi bizim için onur ve gurur kaynağıdır. Atatürk'e buradan dua ediyorum, mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 'Hoşgeldiniz' diyerek sözlerine başlayan Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, "Ayağınıza sağlık. Futbolcu kafilemiz dışında tüm ekibinizle teşrif ettiğiniz için büyük onur verdiniz. Atatürk evi, Türk milletinin kalbinde önemli bir yer tutuyor. Birazdan evini size gezdireceğiz. Bugünkü karşılaşma da umarız dostluk içinde geçer. Muvaffak olarak dönersiniz inşallah" dedi. Efe Ceylan, daha sonra evin tarihçesini anlatıp Beşiktaş Yönetimi'ne evi gezdirdi. Anı defterini imzalayan Başkan Ahmet Nur Çebi, deftere "Atam, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, adaletli, sevgi dolu, cesaretiniz ve aklınızla gurur duyuyoruz. Gururumuz ve onurumuzsunuz. Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak tüm yönetim kurulu ve camiamızı temsilen geldik. Türkiye Cumhuriyeti eserinizin koruyucusu olacağımıza, dünyaya geldiğiniz evde huzurunuzda ant içiyoruz" ifadelerini yazdı.

Beşiktaş yönetimi Atatürk'ün evini ziyaret etti

Kaynak: İHA

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