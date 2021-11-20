Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü, 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısı saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş Divan Kurulu 2'nci Başkanı Fethi Hinginar'ın üyeleri bilgilendiren kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kurulda başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimciler yer aldı. Öte yandan eski başkan Fikret Orman ve bazı eski yöneticilerin de divan kurulu toplantısında yer alması bekleniyor.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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