Beşiktaş maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'de Beşiktaş, Altay deplasmanında 11 eksikle mücadele etti. Welinton, Vida, Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip sakatlıkları nedeniyle İzmir'e getirilmezken, kafilede yer alan Montero ise üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Rosier de cezalı olması nedeniyle forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İNDE 7 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Altay maçıyla birlikte Beşiktaş formasıyla kariyerindeki 300'üncü maçına çıktı. Üst üste 9'uncu sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda 2013-14'ten bu yana görev yapan 38 yaşındaki Atiba, kulüpte en çok maça çıkan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Atiba, ligde 246, Avrupa'da 39, Türkiye Kupası'nda 13, Süper Kupa'da ise 2 kez forma giydi.

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