Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kötü giden Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlüğe kimin geleceği merak konusu oldu. Bu haberler le gündemi yoğun olan Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de mücadele sürdüren Kayserispor, Beşiktaş'ı yenmenin planlarını yapıyor. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? maç ile ilgili detaylar haberimizde.

Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Beşiktaş - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

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