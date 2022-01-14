Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Ocak Cuma Süper Lig Beşiktaş - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı?
2021-2022 Süper Lig 21. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Beşiktaş - Gaziantep FK arasında oynanıyor. Beşiktaş - Gaziantep FK maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Beşiktaş - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK kaç kaç? Beşiktaş - Gaziantep FK golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş - Gaziantep FK arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bitti mi? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Ocak Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler!
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 14 Ocak Cuma günü saat 20:00 'da başladı.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları yazacağız.
İLK YARI SONUCU : BEŞİKTAŞ 0 - 0 GAZİANTEP FK
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)
TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)
OZAN CANYURT(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
NAZİF ÇILDIR(Temsilci)
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